Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 45, Louis 3, Louis City Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán nội bộ

Đặt hàng NCC, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

Tạo mã và quản lý mã sản phẩm

Theo dõi và đối chiếu công nợ NCC hàng tuần/ tháng.

Đảm bảo thanh toán chính xác, đúng thời hạn khi đủ hồ sơ thanh toán.

Hạch toán sổ kế toán 112 đúng, khớp số dư tiền trên sổ kế toán và ngân hàng tại cuối ngày.

Duyệt và làm thanh toán các DNTT của nhân viên.

Đảm bảo các khoản công nợ được đối chiếu định kỳ, không phát sinh chênh lệch do lỗi chủ quan.

Định kỳ hàng tuần lập báo cáo công nợ phải thu.

Chốt số công nợ phải trả hàng tuần, kỳ nửa tháng, kỳ tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Nữ, dưới 30 tuổi

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại vị trí công việc tương đương. Có kinh nghiệm kế toán thuế là một lợi thế.

Tinh thần làm việc : Chủ động, trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có khả năng logic, diễn đạt, hiểu vấn đề nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập khởi điểm từ 9.000.000 VNĐ

Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, đóng BHXH theo quy định của luật pháp. Thưởng ngày nghỉ lễ tết, thưởng lương tháng 13, du lịch, xét tăng lương hàng năm,… theo quy định của công ty.

Hỗ trợ kinh phí học tập, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

