Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

KHU VỰC: Hồ Chí Minh
Chịu trách nhiệm trước Trưởng bán hàng Vùng về:
1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.
2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng. Tập trung khai thác các điểm bán kênh ON: Nhà hàng/Quán ăn, Khách sạn, Khu vui chơi giải trí, Cà phê …
3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân viên bán hàng
4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketing...
KINH NGHIỆM:

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

