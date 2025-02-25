Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
KHU VỰC: Hồ Chí Minh
Chịu trách nhiệm trước Trưởng bán hàng Vùng về:
1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.
2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng. Tập trung khai thác các điểm bán kênh ON: Nhà hàng/Quán ăn, Khách sạn, Khu vui chơi giải trí, Cà phê …
3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân viên bán hàng
4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketing...
KINH NGHIỆM:
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI