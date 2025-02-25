Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

KHU VỰC: Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Trưởng bán hàng Vùng về:

1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.

2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng. Tập trung khai thác các điểm bán kênh ON: Nhà hàng/Quán ăn, Khách sạn, Khu vui chơi giải trí, Cà phê …

3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân viên bán hàng

4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.