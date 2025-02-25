Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thanh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, đường số 6, phu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát mặt bằng hiện trạng, tiếp nhận thông tin triển khai thiết kế với bộ phận thiết kế và khai triển

- Trực tiếp tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công tại công trường;

• Thực hiện các công tác giám sát đảm bảo về mặt chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh công trường;

• Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công;

• Chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chất lượng và tiến độ;

• Đề xuất, tham mưu cấp trên về các giải pháp, biện pháp nhằm tăng chất lượng và hiệu quả cho công trình;

• Báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên khi có yêu cầu;

• Kiểm tra rà soát hồ sơ quản lý chất lượng của nhà thầu;

• Thực hiện các công việc khác theo phân công;

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm Giám sát các công trình Nội thất là một lợi thế.

- Kiến thức về lĩnh vực xây dựng : bản vẽ, thi công, tiến độ, xử lý sự cố,...

- Đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật

- Chịu được áp lực công việc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm.

- Siêng năng, trung thực.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thanh Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận (tùy theo năng lực ứng viên + Doanh thu)

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Nhà nước

- Công tác phí, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

- Hưởng đầy đủ chính sách theo quy định của Nhà nước

- Được đào tạo theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thanh Gia

