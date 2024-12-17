Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Soạn hàng. Đóng gói đơn hàng theo yêu cầu từ BP bán hàng.
- Tạo bill giao hàng bằng Viettle Post.
- Cập nhật xuất hàng thực tế hằng ngày lên phần mềm.
- Cập nhật tiến độ đơn hàng gia công hằng ngày lên file tổng hợp cho phòng kinh doanh.
- Sắp xếp hàng hoá khi về hàng.
- Sắp xếp kho hàng gọn gàng, ngăn nắp.
Lưu ý: Phỏng vấn tại văn phòng chính địa chỉ: 22 đường 11 KDC Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trí nhớ tốt, phân biệt được hàng hoá, gọn gàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm đóng gói hàng hóa.
- Chịu khó và nhạy bén trong vấn đề xử lý công việc phát sinh.
- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình, đúng giờ, gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn đào tạo công việc khi nhận việc.
- Lương cứng + PC công việc phát sinh nếu có.
- Tăng lương 1 năm 1 lần
- Lương tháng 13 (làm việc đủ 1 năm)
- Được nghĩ lễ theo quy định nhà nước.
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22 Đường 11, KDC Khang Điền, Đường Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất