Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Soạn hàng. Đóng gói đơn hàng theo yêu cầu từ BP bán hàng.

- Tạo bill giao hàng bằng Viettle Post.

- Cập nhật xuất hàng thực tế hằng ngày lên phần mềm.

- Cập nhật tiến độ đơn hàng gia công hằng ngày lên file tổng hợp cho phòng kinh doanh.

- Sắp xếp hàng hoá khi về hàng.

- Sắp xếp kho hàng gọn gàng, ngăn nắp.

Lưu ý: Phỏng vấn tại văn phòng chính địa chỉ: 22 đường 11 KDC Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trí nhớ tốt, phân biệt được hàng hoá, gọn gàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm đóng gói hàng hóa.

- Chịu khó và nhạy bén trong vấn đề xử lý công việc phát sinh.

- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình, đúng giờ, gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn đào tạo công việc khi nhận việc.

- Lương cứng + PC công việc phát sinh nếu có.

- Tăng lương 1 năm 1 lần

- Lương tháng 13 (làm việc đủ 1 năm)

- Được nghĩ lễ theo quy định nhà nước.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Đại Hồng Phát

