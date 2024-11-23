Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: J8 - Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường.

Quản lý nhân viên, thúc đẩy và giám sát thực hiện các chỉ tiêu và chính sách của công ty

Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên Kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

Ký kết hợp đồng với khách hàng.

Giải quyết khiếu nại của khách hàng trong phạm vi kiểm soát.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiếp tục khai thác nguồn khách hàng mới.

Thực hiện hỗ trợ công tác marketing, quảng bá thương hiệu công ty, cung cấp sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.

Đề xuất các ý kiến đóng góp cho các kế hoạch kinh doanh của công ty nhằm nâng cao doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc chuyên ngành tương đương

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thiết bị vệ sinh, Vật liệu xây dựng, Thiết bị bếp là một lợi thế

Biết lái xe ô tô, có bằng B2

Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ Sales.

Kỹ năng giao tiếp tốt, dẫn dắt đội nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Sử dụng vi tính thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20- 50M (thoả thuận theo năng lực), %hh cực cao

Hỗ trợ công tác phí

Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH...

Được làm việc và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, Sếp tâm lý, trọng nhân sự.

Đào tạo nghiệp vụ kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

