Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: J8

- Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường.
Quản lý nhân viên, thúc đẩy và giám sát thực hiện các chỉ tiêu và chính sách của công ty
Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên Kinh doanh
Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Ký kết hợp đồng với khách hàng.
Giải quyết khiếu nại của khách hàng trong phạm vi kiểm soát.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiếp tục khai thác nguồn khách hàng mới.
Thực hiện hỗ trợ công tác marketing, quảng bá thương hiệu công ty, cung cấp sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.
Đề xuất các ý kiến đóng góp cho các kế hoạch kinh doanh của công ty nhằm nâng cao doanh số bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
03 năm
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc chuyên ngành tương đương
Đại học các chuyên
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thiết bị vệ sinh, Vật liệu xây dựng, Thiết bị bếp là một lợi thế
Biết lái xe ô tô, có bằng B2
Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ Sales.
Kỹ năng giao tiếp tốt, dẫn dắt đội nhóm.
Chịu được áp lực công việc cao.
Sử dụng vi tính thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20- 50M (thoả thuận theo năng lực), %hh cực cao
20- 50M (thoả thuận theo năng lực), %hh cực cao
Hỗ trợ công tác phí
Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH...
Được làm việc và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, Sếp tâm lý, trọng nhân sự.
Đào tạo nghiệp vụ kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 1 đường Tự Lập 58/9 xóm 1, thôn Đông Lao, Xã Đông Lao, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

