Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Giám sát thi công nội thất

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Giám sát toàn bộ các công việc thi công tại công trường (Phần kết cấu và phần hoàn thiện nội thất)
- Lập bảng tiến độ trước khi khởi công.
- Làm việc với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công về biện pháp thi công, nội quy, tiến độ, chất lượng công trình trước khi vào thi công.
- Kiểm tra bản vẽ shopdrawing so với hiện trạng
- Kiểm tra mặt bằng thi công đã đủ điều kiện thi công chưa
- Có trách nhiệm nghiệm thu các giai đoạn thi công với nhà thầu...
- Lập hồ sơ hoàn công. Hồ sơ thanh quyết toán.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực hiện những công việc tương đương
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Xây dựng, ... am hiểu về ngành nội thất.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.
- Sẵn sàng di chuyển, công tác theo yêu cầu công việc.
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12 -16 triệu + thưởng công trình + phụ cấp từ 12 -18 triệu
- Lương thưởng theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn
- Các phúc lợi theo quy định của công ty:
+ Công tác phí khi công tác ngoại tỉnh;
+ Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ,....
- Du lịch, nghỉ mát và tham gia các sự kiện cùng công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT , BHTN.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

