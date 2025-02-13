Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Moon Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

AMAYA Home đang tìm kiếm giám sát viên giàu kinh nghiệm.

Chúng mình cần một người tận tụy, cầu thị để cùng xây dựng mục tiêu chung. Nhân sự này cần biết kết hợp trải nghiệm ẩm thực cao cấp với dịch vụ lưu trú tuyệt vời, để phát huy tối đa hai thế mạnh này của thương hiệu nhé!

Trách nhiệm:

• Vận hành thường nhật tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn dịch vụ vượt trội.

• Phối hợp với các nhóm khác tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng, hướng đến giao tiếp, phản hồi và phục vụ khách hàng liền mạch cũng như nâng cao động lực công việc.

• Tuân thủ nghiêm túc các quy trình vệ sinh và vận hành trang thiết bị trong các cơ sở.

• Tuân thủ các quy trình về tiêu chuẩn VSATTP.

• Chủ động tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại và xây dựng một môi trường thân thiện nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng.