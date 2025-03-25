Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tiếp nhận bản vẽ từ bộ phận thiết kế, phối hợp cùng Phòng Mua hàng, CĐT và nhà thầu để khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng;

Phối hợp cùng bộ phận Dự toán, Thiết kế để bóc tách khối lượng bản vẽ và làm đề xuất mua hàng dự kiến;

Sử dụng phần mềm Project để: lập tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ máy móc.

Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công.

Kiểm tra, đảm bảo công trình được thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phối hợp với đội thi công, nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Kiểm soát vật tư, khối lượng thi công thực tế so với bản vẽ.

Báo cáo tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình.

Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công trường.

Báo cáo, nhật ký công việc hàng ngày với cấp trên;

Phối hợp cùng CĐT bàn giao công trình đưa vào sử dụng và kí nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu chất lượng;

Phối hợp cùng nhà thầu phụ để nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng;

Hoàn thiện bản vẽ hoàn công sau khi kết thúc công trình;

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp: CĐ, ĐH các ngành kiến trúc, xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát công trình (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong phần hoàn thiện);

Sử dụng phần mềm: AutoCAD, Project.

Có khả năng đọc và triển khai kỹ thuật thi công trên bản vẽ và tại công trình cho các đội nhóm.

Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao

Sẵn sàng đi công tác

Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó với công ty và phát triển nghề nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Hỗ trợ ăn trưa.

Hỗ trợ chi phí: thuê nhà trọ, nhà nghỉ, đi lại, ăn uống

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến

Tham gia các chế độ phúc lợi: đi du lịch, tham quan nghỉ mát, thể dục thể thao...

Thưởng tháng lương 13, các ngày Lễ Tết; Thưởng dự án và doanh thu cuối năm

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Công ty hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc

Các chế độ khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú

