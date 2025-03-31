Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 900 USD

- Quản lý/ giám sát các công trình thi công, lắp đặt thang máy;

- Khảo sát mặt bằng thi công từ khi có hợp đồng bán mới, phối hợp với khách hàng để tư vấn hướng dẫn xây dựng cải tạo hố thang máy trước khi thi công lắp đặt thang máy;

- Lập kế hoạch thi công lắp đặt cho dự án như: Kế hoạch về nhân sự, vật tư, thiết bị, an toàn tại công trình, hồ sơ, trình thư, tiến độ công trình, ...;

- Hướng dẫn phương thức thi công, lắp đặt cho các tổ đội; kiểm tra và giám sát quá trình lắp đặt thang;

- Đảm bảo điều kiện an toàn cho các kỹ thuật viên, chất lượng thi công của công trình;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình, các phát sinh từ phía chủ đầu tư;

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ tại công trình/dự án

- Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường, kiểm định, nghiệm thu, bàn giao thang máy cho chủ đầu tư;

- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường;

- Phân công, quản lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc của kỹ thuật viên lắp đặt

- Làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công thang máy.

- Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.