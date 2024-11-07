Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ thi công

- Triển khai bản vẽ thi công.

- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật

- Quản lý khối lượng, vật tư, chi phí để thi công hiệu quả

- Kiểm tra khối lượng, nghiệm thu, quyết toán cho các tổ đội, thầu phụ

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, đã từng tham gia dự án ngành Detail

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan .

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: autocad, word, excel,... - Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

- Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, ham học hỏi cầu tiến

- Có thể đi công tác tỉnh

-Ứng viên có kinh nghiệm thi công giám sát ở các Trung tâm thương mại.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Thỏa thuận.

-Tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

-Phụ cấp trách nhiệm.

-Thưởng lễ, tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG

