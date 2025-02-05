Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thực tế, lập kế hoạch tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;

Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ;

Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công;

Hỗ trợ kế toán trong công tác nghiệm thu công trình;

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các công trình lắp đặt và thi công Văn phòng, Chung cư, Nhà phố,...

Sử dụng phần mềm Autocad, Photoshop, 3D max, ...là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong việc hiểu về kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật của vật liệu

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

Chịu khó, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng xử lý những công việc phát sinh trên công trường.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận phù hợp năng lực làm việc;

Chế độ lương thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13, phép năm;

Chế độ tăng lương hàng năm và tăng lương theo năng lực (theo quý)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Tập Đoàn lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin