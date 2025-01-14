Tuyển Giám sát thi công nội thất Alliance Construction & Trading làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát thi công nội thất Alliance Construction & Trading làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Alliance Construction & Trading
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Alliance Construction & Trading

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Alliance Construction & Trading

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Da Lat, Lam Dong, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp điều hành thi công tại công trình theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
- Phân công công việc cụ thể cho giám sát, thư kí, tổ trưởng và các tổ đội thi công trong công trường.
- Điều hành các hoạt động thi công của nhà thầu.
- Đặt hàng vật tư cho phòng vật tư, theo dõi tiến độ giao hàng.
- Đặt hàng nội thất, đồ gỗ cho xưởng, theo dõi tiến độ giao hàng.
- Kiểm tra các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.
- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thi công tại công trường.
- Lập các hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thi công, hồ sơ quyết toán, hoàn công, khối lượng nghiệm thu khi hoàn tất công trình với chủ đầu tư.
- Xác nhận các khối lượng và ký hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu trong quá trình thi công.
- Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, nhân sự, trực tiếp tại công trình.
- Kiểm soát các chi phí tại công trình như lương công nhân, vật tư.
- Định kỳ việc thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của PM/Trưởng phòng/Phó Phòng thi công/GĐ thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Alliance Construction & Trading Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alliance Construction & Trading

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alliance Construction & Trading

Alliance Construction & Trading

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 - 58 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

