Tuyển Giám sát thi công nội thất Alliance Construction & Trading làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

- Trực tiếp điều hành thi công tại công trình theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

- Phân công công việc cụ thể cho giám sát, thư kí, tổ trưởng và các tổ đội thi công trong công trường.

- Điều hành các hoạt động thi công của nhà thầu.

- Đặt hàng vật tư cho phòng vật tư, theo dõi tiến độ giao hàng.

- Đặt hàng nội thất, đồ gỗ cho xưởng, theo dõi tiến độ giao hàng.

- Kiểm tra các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thi công tại công trường.

- Lập các hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thi công, hồ sơ quyết toán, hoàn công, khối lượng nghiệm thu khi hoàn tất công trình với chủ đầu tư.

- Xác nhận các khối lượng và ký hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu trong quá trình thi công.

- Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, nhân sự, trực tiếp tại công trình.

- Kiểm soát các chi phí tại công trình như lương công nhân, vật tư.

- Định kỳ việc thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của PM/Trưởng phòng/Phó Phòng thi công/GĐ thi công