Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tuyển dụng Giáo viên môn học: Tiếng Anh khối THCS

Đứng lớp giảng dạy cho các lớp học Online/Offline khối THCS (Mục tiêu: Bồi dưỡng, nâng cao điểm số học kỳ, ôn thi chuyển cấp 9 vào 10...)

Làm việc trực tiếp tại Trung tâm (fulltime 8h00-17h30 hoặc 13h30-22h00 linh động theo lịch giảng dạy, lịch học của lớp)

Xây dựng hệ thống bài test, đánh giá và phân loại năng lực học sinh đầu vào, đề kiểm tra, đề thi,..

Theo dõi, tư vấn/giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan kết quả học tập của học sinh.

Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.

Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy: Soạn giáo án giảng dạy, đề thi, đề kiểm tra,...

Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp và các công việc khác của phòng đào tạo.

Thực hiện theo sự chỉ đạo khác của Ban Giám đốc.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Đại học chính quy chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh, Đại học Giáo dục,...

Có > 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm (hình thức Online/Offline) cho khối THCS (đặc biệt khối 6-7-8-9)

Khả năng soạn Giáo án, tài liệu giảng dạy, xây dựng bài test, ra đề thi, đề kiểm tra,...

Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng có Kinh nghiệm làm việc, tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi với Phụ huynh.

Thành thạo tin học văn phòng, ứng dụng giảng dạy

Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo.

Ưu tiên độ tuổi từ 24-35, ngoại hình ưa nhìn.

Nhận giảng dạy được các lớp ca tối và 2 ngày cuối tuần.

Chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhiệt tình, nhiệt huyết

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Lương CB + KPI giảng dạy + thưởng DS (từ 10tr-20tr/tháng)

Được xây dựng thương hiệu cá nhân.

Nghỉ 4 ngày/tháng linh hoạt

Thưởng nóng/thưởng lễ tết/thưởng KPI, thưởng lương tháng 13,...

Hưởng các Quyền lợi, chế độ khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

