Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa 21B6, Chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 13 trực tiếp tại cơ sở của BingGo Leaders;

Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giáo viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học phù hợp với học viên;

Theo sát tiến độ học tập của trẻ thường xuyên, từ đó có phương án kèm cặp trẻ (nếu cần) nhằm đảm bảo chất lượng học tập tối ưu;

Thời lượng 1 lớp học: 90p/ buổi, 2 buổi/ tuần. Dạy tối thiểu 2 lớp/ tháng;

Truyền cảm hứng, nuôi dưỡng sự yêu thích tiếng Anh cho trẻ.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 2005 trở lên;

Chứng chỉ TOEIC ≥ 900/ IELTS ≥ 7.0;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em;

Định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực giáo dục.

Những năng lực chính mà BingGo Leaders đang tìm kiếm:

Bạn là người đam mê giảng dạy và yêu trẻ: Bạn đam mê giảng dạy với mong muốn truyền đạt kiến thức cho trẻ em, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc trong việc học tiếng Anh của các em ngay từ nhỏ;

Bạn lấy học viên làm trung tâm: Bạn luôn đặt học viên lên hàng đầu, lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu học tập của họ. Bạn có khả năng tùy chỉnh phương pháp giảng dạy để đáp ứng mục tiêu học tập của từng học viên;

Bạn là người giao tiếp tốt: Bạn có kỹ năng giao tiếp rõ ràng, biết cách truyền cảm hứng để trẻ cảm thấy yêu thích việc học tiếng Anh, từ đó tạo ra môi trường học tập vui vẻ và tích cực;

Bạn là người kiên nhẫn và thấu hiểu: Bạn sở hữu sự kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu tâm lý trẻ em, biết cách hướng dẫn, giúp các em vượt qua khó khăn trong quá trình học tập;

Bạn có tư duy sáng tạo và linh hoạt: Bạn có khả năng ứng dụng, sáng tạo các phương pháp giảng dạy, linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề học tập mà học viên gặp phải;

Bạn biết cách quản lý thời gian hiệu quả: Bạn quản lý tốt thời gian của mình để đảm bảo mỗi buổi học diễn ra suôn sẻ và tối ưu hóa hiệu quả học tập cho học viên;

Bạn có khả năng tự học và phát triển: Bạn không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, cập nhật các phương pháp giảng dạy mới và cải thiện kỹ năng giảng dạy của mình để mang lại giá trị cao nhất cho học viên và công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = 300.000 - 355.000 VNĐ/ca dạy; Thu nhập lên đến 8.000.000 VNĐ/tháng;

8.000.000 VNĐ/tháng;

Lộ trình thăng tiến: Lộ trình đánh giá rõ ràng, minh bạch, dựa trên số liệu, báo cáo chi tiết. Cơ hội thử sức với các vị trí cao hơn như: Giáo viên full-time, chuyên viên R&D,...

Học tập & Chia sẻ: Tham gia khóa đào tạo đầu vào với các trainers dày dặn kinh nghiệm. BingGo Leaders luôn cập nhật các kiến thức, chương trình học mới nhất, phù hợp nhất, sẵn sàng cung cấp thông qua các buổi đào tạo định kỳ và chia sẻ kiến thức;

Một môi trường năng động và có động lực phát triển cá nhân cao: Khuyến khích chia sẻ ý tưởng cởi mở và thúc đẩy các cuộc tranh luận lành mạnh để thúc đẩy năng lực cá nhân, đội nhóm, tổ chức;

Cơ hội đón nhận thử thách thông qua những nhiệm vụ đa dạng, đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt. Đây chính là động lực giúp bạn vượt qua giới hạn, tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

