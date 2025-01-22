Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Đứng lớp và giảng dạy theo nội dung đào tạo và giáo trình có sẵn của khóa học; đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa;

• Sáng tạo các hoạt động giảng dạy, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học dựa trên giáo trình của Jaxtina;

• Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học viên, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;

• Báo cáo cho Jaxtina về tình hình học tập của học viên thường xuyên và theo đúng lộ trình.

• Thực hiện các công việc chăm sóc và quản lý lớp học tại các trường đại học.

• Phối hợp cùng Jaxtina trong việc tổ chức sự kiện, workshop, chia sẻ chuyên môn tạcác trường đại học.

• Thời gian khởi giảng: Tháng 2 năm 2025

• Thời gian giảng dạy tại các trường đại học: Trung bình 2-3 buổi/tuần, mỗi buổi 2,5 giờ giảng dạy.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên yêu thích giảng dạy và mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực cho sinh viên.

• Có tâm với nghề, trách nhiệm, nhiệt tình, có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục; có khả năng truyền lửa, truyền cảm hứng học tiếng Anh;

• Tốt nghiệp trường đại học đào tạo Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ sư phạm; hoặc ứng viên có bằng cử nhân/ chứng chỉ sư phạm Anh;

• Ưu tiên các ứng viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: IELTS 7.0+, TOEIC 900+, TESOL, TOEFL, CELTA...hoặc bằng cấp tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ tốt và công bằng:

• Thu nhập cạnh tranh và cơ hội tăng lương nhanh chóng dựa trên hiệu quả giảng dạy.

• Chế độ thưởng và phúc lợi hấp dẫn dành cho những giáo viên tâm huyết.

• Được làm việc trong môi trường gắn kết, nơi bạn luôn được tôn trọng và trân quý.

• Mức thu nhập hấp dẫn:

+ Full-time: Ký hợp đồng và giảng dạy cho Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Thu nhập cạnh tranh từ 20 - 30 triệu VNĐ/tháng.

+ Part-time: Từ 300.000 - 700.000 VNĐ/ca tùy theo dòng lớp dạy tại Jaxtina, 400.000 VNĐ/ca khi giảng dạy tại các trường đại học

- Môi trường giảng dạy chuyên nghiệp, hiện đại:

Jaxtina tự hào mang đến cho bạn môi trường làm việc với sự chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn trân trọng sự cống hiến của bạn và mang lại những cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn giảng dạy.

- Thời gian linh hoạt:

Bạn hoàn toàn có thể tự chủ về thời gian giảng dạy, với các lớp học từ sáng, chiều đến tối, phù hợp với lịch cá nhân và cuộc sống của bạn khi giảng dạy tại các trường đại học. (TH là giáo viên part time)

- Cơ hội đứng trên bục giảng của một ngôi trường TOP đầu:

Bạn sẽ được đứng trước các sinh viên tài năng, nhiệt huyết của các trường đại học, giúp họ nâng cao khả năng tiếng Anh và mở rộng tầm nhìn quốc tế. Đây là cơ hội không chỉ để giảng dạy mà còn để bạn truyền cảm hứng, khơi dậy sự tự tin và đam mê học tập cho thế hệ trẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.