Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam:
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng
+ Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.
+ Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank;
+ Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HDBank
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế;
+ Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
+ Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
+ Có kinh nghiệm là một lợi thế
+ Ngoại hình ưa nhìn
+ Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
+ Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
+ Có kinh nghiệm là một lợi thế
+ Ngoại hình ưa nhìn
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực
+ Môi trường làm việc Top đầu Châu Á
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
+ Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
+ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa.
+ Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động
+ Môi trường làm việc Top đầu Châu Á
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
+ Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
+ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa.
+ Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI