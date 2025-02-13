Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thu chi tiền mặt theo hạn mức giao dịch một cửa: nhận tiếp quỹ tiền mặt đầu ngày/quản lý thu chi tiền mặt trong ngày và kết nối quỹ cuối ngày chuyển về bộ phận Ngân Quỹ theo quy định;

Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán của khách hàng; thu phí các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành;

Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho khách hàng; thu đổi ngoại tệ cho khách hàng;

Thực hiện, quản lý thu – chi tiền mặt theo quy định;

Tìm kiếm, thiết lập, tư vấn bán chéo sản phẩm, dịch vụ (Bảo hiểm nhân thọ, Huy động tiền gửi, Thẻ tín dụng,...) cho khách hàng;

Giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép; đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng;

Tổ chức, hoàn chỉnh, quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên đúng chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan;

Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng, kỹ năng soạn thảo,...;

Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngân hàng và kế toán;

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến vị trí.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin