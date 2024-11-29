Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở 2 Edutalk
- số 9 ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Giảng dạy IELTS online cho học viên đăng ký học lớp gia sư
Giảng dạy các lớp chờ khai giảng (online hoặc offline) tại văn phòng làm việc
Động viên khuyến khích, có phương pháp tạo động lực học IELTS cho học viên
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
IELTS ≥ 6.5 (Không có kỹ năng nào dưới 6.0)
VSTEP C1
Laptop cá nhân
Phát âm tiếng Anh tốt, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Có kiến thức về format bài thi IELTS
Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng chuyên môn Tiếng Anh
=> Để apply Ứng viên nhấn apply & chuẩn bị: CV & scan chứng chỉ, 01 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (tối thiểu 3p, trong đó tối thiểu 1 phút tiếng Việt và 2 phút tiếng Anh)
chuẩn bị:
VSTEP C1
Laptop cá nhân
Phát âm tiếng Anh tốt, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Có kiến thức về format bài thi IELTS
Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng chuyên môn Tiếng Anh
=> Để apply Ứng viên nhấn apply & chuẩn bị: CV & scan chứng chỉ, 01 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (tối thiểu 3p, trong đó tối thiểu 1 phút tiếng Việt và 2 phút tiếng Anh)
chuẩn bị:
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn ngoại ngữ, giảng dạy bởi các chuyên gia
Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor sau khi đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào Giáo viên
Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.
Review lương 2 lần/năm
Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.
Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor sau khi đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào Giáo viên
Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.
Review lương 2 lần/năm
Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI