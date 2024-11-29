Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở 2 Edutalk - số 9 ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Giảng dạy IELTS online cho học viên đăng ký học lớp gia sư

Giảng dạy các lớp chờ khai giảng (online hoặc offline) tại văn phòng làm việc

Động viên khuyến khích, có phương pháp tạo động lực học IELTS cho học viên

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS ≥ 6.5 (Không có kỹ năng nào dưới 6.0)

VSTEP C1

Laptop cá nhân

Phát âm tiếng Anh tốt, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Có kiến thức về format bài thi IELTS

Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng chuyên môn Tiếng Anh

=> Để apply Ứng viên nhấn apply & chuẩn bị: CV & scan chứng chỉ, 01 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (tối thiểu 3p, trong đó tối thiểu 1 phút tiếng Việt và 2 phút tiếng Anh)

chuẩn bị:

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn ngoại ngữ, giảng dạy bởi các chuyên gia

Được đào tạo và định hướng lên vị trí Giáo viên IELTS tại IELTS Mentor sau khi đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào Giáo viên

Được đào tạo về quy trình làm việc, chăm sóc dịch vụ khách hàng

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Thưởng lễ tết, tham gia teambuilding, party,...cùng công ty.

Review lương 2 lần/năm

Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin