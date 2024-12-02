Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly
- Hà Nội: Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Thực hiện đúng yêu cầu nội quy của các lớp học và quy trình quản lý lớp học
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy trước khi lên lớp; Xây dựng các bài kiểm tra đánh giá định kỳ theo yêu cầu của quản lý
Đảm bảo chất lượng giảng dạy tại các lớp học thuộc bộ môn được phân công
Giữ liên lạc và trao đổi thông tin học tập của lớp học với Phụ huynh
Chi tiết Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang trực tiếp hoặc từng giảng dạy tại trường hoặc cơ sở giáo dục khác tại Hà Nội
Giỏi chuyên môn, có khả năng sư phạm và quản lý lớp tốt
Có tinh thần hợp tác cao, trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly Thì Được Hưởng Những Gì
ranh t
:
200.000 - 300.000 VNĐ/ 1h + Lương tăng tính theo số lượng học sinh
Được đào tạo và hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao năng lực, chuyên môn
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều hoạt động gắn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI