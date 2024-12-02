Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Thực hiện đúng yêu cầu nội quy của các lớp học và quy trình quản lý lớp học

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy trước khi lên lớp; Xây dựng các bài kiểm tra đánh giá định kỳ theo yêu cầu của quản lý

Đảm bảo chất lượng giảng dạy tại các lớp học thuộc bộ môn được phân công

Giữ liên lạc và trao đổi thông tin học tập của lớp học với Phụ huynh

Chi tiết Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành

Đang trực tiếp hoặc từng giảng dạy tại trường hoặc cơ sở giáo dục khác tại Hà Nội

Giỏi chuyên môn, có khả năng sư phạm và quản lý lớp tốt

Có tinh thần hợp tác cao, trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực: 200.000 - 300.000 VNĐ/ 1h + Lương tăng tính theo số lượng học sinh

Được đào tạo và hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao năng lực, chuyên môn

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều hoạt động gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Edufly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.