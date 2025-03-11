Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Tòa nhà FPT Polytechnic, đường đê Mỏ Bạch, tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Vật Lý trong chương trình phổ thông
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,
Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Bộ môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Sư phạm Vật lý hoặc chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp
Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường PTTH từ 2 năm trở lên
Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, tận tâm yêu nghề
Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office
Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

