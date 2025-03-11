Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tòa nhà FPT Polytechnic, đường đê Mỏ Bạch, tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Vật Lý trong chương trình phổ thông

Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic

Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,

Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Bộ môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Sư phạm Vật lý hoặc chuyên ngành có liên quan và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp

Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường PTTH từ 2 năm trở lên

Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, tận tâm yêu nghề

Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office

Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

