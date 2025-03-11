Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
- Thái Nguyên: Tòa nhà FPT Polytechnic, đường đê Mỏ Bạch, tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy môn Vật Lý trong chương trình phổ thông
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giáo viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,
Tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Bộ môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường PTTH từ 2 năm trở lên
Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, tận tâm yêu nghề
Có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office
Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập
Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
