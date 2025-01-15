Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Phát triển phòng môi giới và mạng lưới đối tác phát triển kinh doanh (A-Partner)

• Hỗ trợ, đào tạo nhân viên môi giới thuộc phòng mình quản lý, phát triển đối tác phát triển kinh doanh.

• Lập kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự phòng.

II- YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

• Tốt nghiệp đại học trở lên

• Ứng viên có kinh nghiệm làm Môi giới chứng khoán từ 2 năm trở lên là lợi thế.

• Khả năng quản lý, lập kế hoạch hiệu quả

• Có khả năng tạo ra mạng lưới khách hàng rộng lớn.

III/ QUYỀN LỢI:

1. Thu nhập hấp dẫn:

• Hưởng lương cứng + Hoa hồng phí giao dịch + Hoa hồng margin + hoa hồng A-partner. Review lương hàng quý.

