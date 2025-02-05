Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH HD Việt Anh làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thị trấn Phủ - Thái Học, Bình Giang, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phát triển chuyên môn, tài nguyên và phương pháp giảng dạy tại trung tâm.

Xây dựng, thiết kế giáo án chi tiết và trực tiếp giảng dạy các lớp học được phân công.

Chăm sóc phụ huynh, cập nhật tình hình học tập của học sinh trong quá trình giảng dạy.

Lập kế hoạch giảng dạy, đánh giá học sinh, chuẩn bị tài liệu học tập và giám sát tiến trình học tập.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh.

Có chứng chỉ TOEIC, IELTS... là lợi thế.

Chăm chỉ, cầu tiến

Tại Công ty TNHH HD Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000 VND.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Hỗ trợ nhà ở miễn phí cho nhân viên ở xa.

Thưởng lễ Tết và nhiều chế độ phúc lợi khác (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HD Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin