Tuyển Giáo viên tiếng Anh DNTN LÂM VÂN NHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 372 - 374 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, thiếu niên, Anh văn giao tiếp và IELTS cho đối tượng độ tuổi từ 5 tuổi trở lên.

Làm việc bán thời gian theo các ca của trường

Dạy online hoặc offline

Dạy theo lộ trình, giáo án cung cấp sẵn của nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học.

Riêng nếu ứng tuyển cho vị trí Giáo viên IELTS thì phải có thêm chứng chỉ IELTS overall IELTS 7.5, còn các vị trí khác thì không bắt buộc.

Có tâm với học viên, tinh thần trách nhiệm với công việc cao, tác phong chuyên nghiệp.

Có khả năng truyền đạt dễ hiểu, cuốn hút, có kỹ năng sư phạm

Tại DNTN LÂM VÂN NHI Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ thưởng test học viên đầu vào, học viên cũ học lại, khóa học, ...

Được hướng dẫn, đào tạo trước khi nhận lớp

Lương thõa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN LÂM VÂN NHI

