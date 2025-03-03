Tuyển Giáo viên tiếng Anh DNTN LÂM VÂN NHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại DNTN LÂM VÂN NHI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 372
- 374 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, thiếu niên, Anh văn giao tiếp và IELTS cho đối tượng độ tuổi từ 5 tuổi trở lên.
Làm việc bán thời gian theo các ca của trường
Dạy online hoặc offline
Dạy theo lộ trình, giáo án cung cấp sẵn của nhà trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học.
Riêng nếu ứng tuyển cho vị trí Giáo viên IELTS thì phải có thêm chứng chỉ IELTS overall IELTS 7.5, còn các vị trí khác thì không bắt buộc.
Có tâm với học viên, tinh thần trách nhiệm với công việc cao, tác phong chuyên nghiệp.
Có khả năng truyền đạt dễ hiểu, cuốn hút, có kỹ năng sư phạm
Tại DNTN LÂM VÂN NHI Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ thưởng test học viên đầu vào, học viên cũ học lại, khóa học, ...
Được hướng dẫn, đào tạo trước khi nhận lớp
Lương thõa thuận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN LÂM VÂN NHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
