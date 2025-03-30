Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng giáo trình có sẵn, được phát triển độc quyền cho học viên theo khung giảng dạy chuẩn chất lượng quốc tế.

Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp hiệu quả và sinh động, giúp phát triển khả năng tiếng Anh của học viên.

Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy cùng VIA.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Đại học Sư phạm Anh.

Chứng chỉ nghiệm vụ sư phạm (nếu có)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Phát âm chuẩn, ngữ điệu tốt.

Năng động, nhiệt tình ,có trách nhiệm với công việc, ngữ pháp vững.

Biết cách giao tiếp, truyền đạt, tạo động lực cho học viên trong lớp học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 190.000 đồng/giờ (tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Lịch làm linh hoạt, phù hợp với lịch trình cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.