Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Nippon Conveyor Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Nippon Conveyor Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kỹ sư giám sát có kinh nghiệm về hệ thống Băng tải để quản lý dự án tại công trường.

Công việc chính

• Tham gia khảo sát, đo đạc tại công trình trước khi bắt đầu thi công; giám sát chất lượng thi công tại công trình bao gồm quá trình nhập vật tư, quá trình thi công và chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành.

• Phối hợp với nhà thầu phụ để đưa ra phương án thi công, thiết kế tối ưu.

• Kiểm tra quá trình lắp dựng theo thiết kế.

• Kiểm tra vật liệu đúng quy cách.

• Đảm bảo thực hiện và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.

• Giám sát và kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận/ hợp đồng EPC.

• Phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu phụ để giải quyết mọi vấn đề tại công trường và quản lý thời gian thi công với chất lượng tốt nhất.

• Đưa ra giải pháp lắp đặt hệ thống ổn định, an toàn cho việc bảo trì lâu dài.

Hình thức hợp đồng lao động: Toàn thời gian.

Địa điểm: Nhật Bản (lưu trú ở khu vực công trình cùng với quản lý người bản xứ)

