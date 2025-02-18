Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Job Descriptions:

• Nghiên cứu công nghệ lắp ráp, tính toán thời gian lắp ráp cho sản phẩm mới

• Tìm kiếm lựa chọn và thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ trợ cho sản phẩm mới

• Thiết kế đồ gá, thực hiện làm sản phẩm mẫu đối với những sản phẩm mới

• Chuẩn bị và cập nhật các loại tài liệu liên quan đến các quy trình, hướng dẫn thao tác, các bảng biểu, tiêu chuẩn kiểm tra cho sản xuất

• Cải tiến quy trình, công đoạn đảm bảo năng lực, giảm chi phí bộ phận

• Điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục phòng ngừa và cải tiến những lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như lỗi phát sinh tại khách hàng

• Sang Nhật Bản đào tạo và làm việc 2 năm

• Study assembly methods and calculate cutting time for new product.

• Searching, selection and execution to invest machines, equipment, tooling, sub materials for manufacturing Prepare necessary items for implementing new products.

• Design fixture, execute tape check for new product.

• Prepare and update QC sheets, manuals, check sheets for manufacturing section

• Improve process for ensuring capacity and reduction cost.

• Investigate root cause, take countermeasures and improvement for defective reduction at not only workshop but customer side.