Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô M

- 1, KCN Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Descriptions:
• Nghiên cứu công nghệ lắp ráp, tính toán thời gian lắp ráp cho sản phẩm mới
• Tìm kiếm lựa chọn và thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ trợ cho sản phẩm mới
• Thiết kế đồ gá, thực hiện làm sản phẩm mẫu đối với những sản phẩm mới
• Chuẩn bị và cập nhật các loại tài liệu liên quan đến các quy trình, hướng dẫn thao tác, các bảng biểu, tiêu chuẩn kiểm tra cho sản xuất
• Cải tiến quy trình, công đoạn đảm bảo năng lực, giảm chi phí bộ phận
• Điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục phòng ngừa và cải tiến những lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như lỗi phát sinh tại khách hàng
• Sang Nhật Bản đào tạo và làm việc 2 năm
• Study assembly methods and calculate cutting time for new product.
• Searching, selection and execution to invest machines, equipment, tooling, sub materials for manufacturing Prepare necessary items for implementing new products.
• Design fixture, execute tape check for new product.
• Prepare and update QC sheets, manuals, check sheets for manufacturing section
• Improve process for ensuring capacity and reduction cost.
• Investigate root cause, take countermeasures and improvement for defective reduction at not only workshop but customer side.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô M-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

