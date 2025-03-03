Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Luyện phỏng vấn cho các bạn học viên
- Giảng dạy tiếng Nhật
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng đào tạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N3 trở lên
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Am hiểu về các ngành khối kỹ thuật
- Ưu tiên các bạn từng đi Nhật về
- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy
- Yêu cầu ở lại trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9 - 12 triệu + thưởng XC
- Thời gian thử việc: 02 tháng, đóng BHXH khi hết thử việc
- Bao ăn ở tại trung tâm
- Thưởng các ngày lễ và lương tháng 13
- Ngày nghỉ theo quy định của công ty ( Nói rõ khi phỏng vấn )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT 1.5 Khu đô thị Chức Năng Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

