Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Luyện phỏng vấn cho các bạn học viên

- Giảng dạy tiếng Nhật

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng đào tạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N3 trở lên

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

- Am hiểu về các ngành khối kỹ thuật

- Ưu tiên các bạn từng đi Nhật về

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy

- Yêu cầu ở lại trung tâm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9 - 12 triệu + thưởng XC

- Thời gian thử việc: 02 tháng, đóng BHXH khi hết thử việc

- Bao ăn ở tại trung tâm

- Thưởng các ngày lễ và lương tháng 13

- Ngày nghỉ theo quy định của công ty ( Nói rõ khi phỏng vấn )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

