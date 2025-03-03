Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Luyện phỏng vấn cho các bạn học viên
- Giảng dạy tiếng Nhật
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng đào tạo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật N3 trở lên
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Am hiểu về các ngành khối kỹ thuật
- Ưu tiên các bạn từng đi Nhật về
- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy
- Yêu cầu ở lại trung tâm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 9 - 12 triệu + thưởng XC
- Thời gian thử việc: 02 tháng, đóng BHXH khi hết thử việc
- Bao ăn ở tại trung tâm
- Thưởng các ngày lễ và lương tháng 13
- Ngày nghỉ theo quy định của công ty ( Nói rõ khi phỏng vấn )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
