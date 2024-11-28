Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: R4

- 81 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM, Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phụ trách giảng dạy tiếng Trung cho học viên từ 3 tuổi đến 18 tuổi.
Đảm bảo giảng dạy đúng yêu cầu và phương pháp của trung học viện.
Theo dõi, đánh giá và báo cáo sự tiến bộ của học viên trong khóa học.
Tham gia xây dựng giáo án, giáo cụ nâng cao chất lượng giảng dạy.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung từ các trường đại học như: Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Sư Phạm,...
Có chứng chỉ Sư Phạm hoặc bằng HSK 5 trở lên.
chứng chỉ
bằng HSK 5 trở lên.
Yêu mến công việc giảng dạy và trẻ em.
Ứng viên nữ độ tuổi từ 20-28 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (10.000.000 - 18.000.000) = Lương cơ bản + Thưởng + Hoa Hồng.
Lương (10.000.000 - 18.000.000)
Các ứng viên sẽ được đào tạo: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm,..
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo.
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm: các chính sách tiền thưởng, quà tặng và các hoạt động thú vị teambuilding,...
Chúng tôi mong chờ được làm việc cùng bạn và chia sẻ đam mê với tiếng Trung với cộng đồng học viên tài năng của chúng tôi. Cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi bạn tại Học viện Master Panda!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

