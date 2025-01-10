Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP STAVIAN VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP STAVIAN VĨNH PHÚC
- Vĩnh Phúc: Tầng 4, tòa café 89, 34/S3 khu đô thị Chùa Hà, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc:
- Cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu
tư; tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, thị trường, đối tác và các cơ hội đầu tư tại KCN.
- Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của các tổ chức trong và
ngoài nước để tiếp cận xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước.
- Tìm kiếm, khai thác các nhà đầu tư trong và ngoài đang có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam; xây dựng
quan hệ đối tác, phát triển đa dạng từ các cơ quan chính phủ, chính quyền tại địa phương.
- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu thị trường; báo cáo phân tích cạnh tranh, định vị sản phẩm; báo
cáo đánh giá hồ sơ pháp lý dự án; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để khai thác
cơ hội phát triển khu công nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
hoặc
- Thành thạo Microsoft Office.
- Khả năng ngoại giao tốt, có kỹ năng trình bày, đàm phán và thuyết phục tốt, nhạy bén, hoạt bát, tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP STAVIAN VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP STAVIAN VĨNH PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
