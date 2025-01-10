Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP STAVIAN VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:

- Cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu

tư; tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, thị trường, đối tác và các cơ hội đầu tư tại KCN.

- Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của các tổ chức trong và

ngoài nước để tiếp cận xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước.

- Tìm kiếm, khai thác các nhà đầu tư trong và ngoài đang có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam; xây dựng

quan hệ đối tác, phát triển đa dạng từ các cơ quan chính phủ, chính quyền tại địa phương.

- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu thị trường; báo cáo phân tích cạnh tranh, định vị sản phẩm; báo

cáo đánh giá hồ sơ pháp lý dự án; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để khai thác

cơ hội phát triển khu công nghiệp.