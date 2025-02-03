Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Minh Hoàng building, 150 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1/ Biên soạn, tổng hợp tài liệu, xây dựng chuyên đề theo kế hoạch giảng dạy.

2/ Trực tiếp đứng lớp giảng dạy 1 trong 3 khối sau:

+ Khối THCS ( lớp 6 - lớp 9 ), luyện thi vào 10

+ Khối THPT: từ lớp 10 đến lớp 12, luyện thi ĐH

3/ Các lớp theo nhóm nhỏ từ 3 đến 8 học sinh.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm: Có chuyên môn vững, kinh nghiệm từ 1 năm giảng dạy thực tế (nhóm từ 1 đến 10 học sinh)

2/ Độ tuổi: 22 - 32 tuổi

3/ Yêu cầu khác:

Nhiệt tình, tận tâm, có định hướng lâu dài với ngành giáo dục.

Ưu tiên tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ĐH Y Hà Nội...

Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương khởi điểm: 10 - 12tr/tháng (thỏa thuận trong phỏng vấn) + thưởng KPI + Tháng lương 13.

2/ Tăng lương: 12-15 tháng/lần.

3/ Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

4/ Môi trường làm việc trẻ, thân thiện và năng động.

5/ Được đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến.

6/ Du lịch: 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

