Tuyển Giáo viên Toán Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Minh Hoàng building, 150 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1/ Biên soạn, tổng hợp tài liệu, xây dựng chuyên đề theo kế hoạch giảng dạy.
2/ Trực tiếp đứng lớp giảng dạy 1 trong 3 khối sau:
+ Khối THCS ( lớp 6 - lớp 9 ), luyện thi vào 10
+ Khối THPT: từ lớp 10 đến lớp 12, luyện thi ĐH
3/ Các lớp theo nhóm nhỏ từ 3 đến 8 học sinh.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm: Có chuyên môn vững, kinh nghiệm từ 1 năm giảng dạy thực tế (nhóm từ 1 đến 10 học sinh)
2/ Độ tuổi: 22 - 32 tuổi
3/ Yêu cầu khác:
Nhiệt tình, tận tâm, có định hướng lâu dài với ngành giáo dục.
Ưu tiên tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ĐH Y Hà Nội...

Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương khởi điểm: 10 - 12tr/tháng (thỏa thuận trong phỏng vấn) + thưởng KPI + Tháng lương 13.
2/ Tăng lương: 12-15 tháng/lần.
3/ Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
4/ Môi trường làm việc trẻ, thân thiện và năng động.
5/ Được đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến.
6/ Du lịch: 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Minh Hoàng building, 32 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

