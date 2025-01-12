Tuyển Giáo viên Toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trình bày đáp số và lời giải chi tiết các bài tập tự luyện.

Viết phương pháp giải.

Ra đề bài, ví dụ mẫu, viết hướng dẫn giải các ví dụ mẫu.

Ra đề bài bài tập tự luyện

Ra đề đánh giá nhanh

Viết nội dung bạn có biết

Ra đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận

Viết lý thuyết học

Viết mục lục và mục tiêu theo từng chương, chuyên đề

Phân dạng, mô tả ví dụ mẫu, bài tập tự luyện

Xây dựng ma trận đề kiểm tra.

Đọc và phản biện các tài liệu Toán do Cộng tác viên gửi về.

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội hoặc sinh viên năm 3, 4 trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Nắm chắc kiến thức chuyên môn môn Toán.

Có thể sắp xếp làm tối thiểu 4 buổi/tuần (mỗi buổi 4 tiếng theo giờ hành chính)

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: từ 8-15 triệu tính theo buổi, chi trả công bằng theo năng lực;

Được đứng tên trên các ấn phẩm vô cùng độc đáo;

Được đào tạo bài bản;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

