Tuyển Giáo viên Toán Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

– Xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân, kế hoạch học tập của lớp theo tuần học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với yêu cầu của BGD và chương trình đào tạo của trường.

– Triển khai thực hiện việc giảng dạy môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh tiền Tiểu học (5-6 tuổi), xây dựng phân phối chương trình, nghiên cứu giáo án, kế hoạch bài dạy, lên tiết dạy thay theo phân công

– Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo đúng thời khóa biểu, kế hoạch học tập, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong quá trình học tập.

– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép; các tài liệu đào tạo chuyên môn, lịch báo giảng, kế hoạch dạy học, ...

– Các công việc khác theo phân công của BGH nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ học vấn: ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán + Tiếng Việt / Sư phạm mầm non hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non.

– Có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề dạy học.

– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt và làm việc nhóm tốt.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng và các thiết bị tương tác hỗ trợ giảng dạy hoặc công việc.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập hoặc tư thục chất lượng cao.

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

– Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại trường, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

– Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

– Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

– Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

– Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.