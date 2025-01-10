Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24,ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
-Giảng dạy tại trung tâm
-Tham gia xây dựng chương trình giảng dạy và phát triển bộ môn
-Luyện thi vào 10, Luyện thi THPT
-Giảng dạy bộ môn Toán 6,7,8,9
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại đại học sư phạm
-Ưu tiên ứng viên có định hướng lâu dài trong nghành giáo dục,tâm huyết với nghề
-Có tinh thần cầu tiến ,chăm chỉ mong muốn học hỏi và phát triển trong nghành giáo giục
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương 10.000.000đ-17.000.000đ
-Lương thưởng
-Lương thưởng lễ tết theo quy định
-Có cơ hội tăng lương theo hiệu quả làm việc hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
