Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24,ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

-Giảng dạy tại trung tâm

-Tham gia xây dựng chương trình giảng dạy và phát triển bộ môn

-Luyện thi vào 10, Luyện thi THPT

-Giảng dạy bộ môn Toán 6,7,8,9

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại đại học sư phạm

-Ưu tiên ứng viên có định hướng lâu dài trong nghành giáo dục,tâm huyết với nghề

-Có tinh thần cầu tiến ,chăm chỉ mong muốn học hỏi và phát triển trong nghành giáo giục

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 10.000.000đ-17.000.000đ

-Lương thưởng

-Lương thưởng lễ tết theo quy định

-Có cơ hội tăng lương theo hiệu quả làm việc hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ KHAI PHÓNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin