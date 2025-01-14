Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 33 - 34, BT2, tổ 14, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giảng dạy Toán tư duy cho học sinh theo giáo trình và phương pháp của trung tâm.

Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi và trình độ học sinh.

Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và báo cáo định kỳ với phụ huynh.

Tạo môi trường học tập vui vẻ, tích cực, khơi dậy niềm yêu thích toán học cho trẻ.

Tham gia các buổi họp, đào tạo, và hoạt động của trung tâm.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý Trung tâm

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học sư phạm, chuyên ngành Toán hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong vị trí giảng dạy.

Có kinh nghiệm giảng dạy toán tư duy (Finger Math, Abacus, Soroban) là một lợi thế.

Có khả năng diễn đạt và trình bày mạch lạc trôi chảy, tích cực, hòa đồng, tỉ mỉ.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng theo quy định của công ty.

Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.

Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể, trau dồi ngoại ngữ và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

