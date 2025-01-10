Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 14 Triệu

Mức lương 6 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D24, đường 33, KDC Đông Thủ Thiêm, Phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 6 - 14 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy theo chương trình trên lớp cấp THCS,THPT.

- Khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học sinh.

- Giảng dạy cho học sinh theo phương pháp sáng tạo hiệu quả của trung tâm.

Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giáo viên/ Sinh viên thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm.

- Có kỹ năng sư phạm, khả năng đứng lớp có quy mô từ 10-40 học sinh.

- Ưu tiên Giáo viên/ Sinh viên Sư Phạm.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 350.000 đến 450.000 cho 1 ca 2h tuỳ vào năng lực của giáo viên.

- Nếu dạy lâu ở trung tâm sẽ trả theo lương cố định từ 6.000.000 -14.000.000/tháng

- Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin