Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Mức lương
6 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô D24, đường 33, KDC Đông Thủ Thiêm, Phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 6 - 14 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy theo chương trình trên lớp cấp THCS,THPT.
- Khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học sinh.
- Giảng dạy cho học sinh theo phương pháp sáng tạo hiệu quả của trung tâm.

Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giáo viên/ Sinh viên thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Có kỹ năng sư phạm, khả năng đứng lớp có quy mô từ 10-40 học sinh.
- Ưu tiên Giáo viên/ Sinh viên Sư Phạm.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 350.000 đến 450.000 cho 1 ca 2h tuỳ vào năng lực của giáo viên.
- Nếu dạy lâu ở trung tâm sẽ trả theo lương cố định từ 6.000.000 -14.000.000/tháng
- Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D24, đường 33, Khu Dân cư Đông Thủ Thiêm, , Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

