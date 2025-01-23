Tuyển Giáo viên Toán Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tuyển sinh và Tư vấn: Phát triển chiến lược tuyển sinh, tổ chức sự kiện giới thiệu trường, tư vấn cho phụ huynh và học sinh về chương trình học và quy trình nhập học.

• Quản lý Giáo vụ: Lập kế hoạch học kỳ, lịch giảng dạy, hỗ trợ giáo viên trong chuẩn bị tài liệu và quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

• Chăm sóc Khách hàng: Làm điểm liên lạc chính giữa phụ huynh, học sinh và trường, giải quyết thắc mắc, tổ chức sự kiện cho trường, theo dõi và phản hồi ý kiến từ phụ huynh và học sinh.

• Hành chính và Báo cáo: Quản lý hồ sơ tuyển sinh, giáo vụ và hỗ trợ học sinh, chuẩn bị báo cáo định kỳ về các hoạt động liên quan.

• Cải thiện chất lượng: Thực hiện khảo sát định kỳ và đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục và dịch vụ.