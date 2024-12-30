Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Đường số 47, phường Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành thi công trực tiếp tại các công trình được giao, đảm bảo công trình thi công đạt tiến độ, thẩm mỹ và hiệu quả;

- Giám sát kỹ thuật thi công tất cả hạng mục trong suốt quá trình thi công công trình;

- Lập được bản vẽ thi công tổng thể, bản vẽ biện pháp thi công chi tiết, bản vẽ shopdrawing;

- Lập tiến độ kế hoạch thi công tổng thể và chi tiết;

- Lập dự toán yêu cầu cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình;

- Lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán;

- Đại diện Nhà thầu để làm việc và bàn bạc các công việc liên quan đến việc thi công ở công trường với các bên như Tư vấn, Chủ đầu tư…;

- Chi tiết công việc trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong giám sát thi công

- Có kinh nghiệm giám sát thi công trực tiếp trên công trường;

- Có kinh nghiệm làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn, và các nhà thầu phụ

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Acad, Word, Exel, Mcrosoft Project….

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực

- Chính sách thưởng Dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn

- Làm việc trong môi trường năng động có nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà Nước

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt

