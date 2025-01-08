Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

I/ Thông tin chung:

Vị trí công việc: Kỹ sư giám sát xây dựng

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7 hàng tuần, tăng ca theo yêu cầu công việc

Bộ phận: Kỹ thuật

Địa điểm làm việc: Công trình ở tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Khánh Hòa, Tây Ninh…

II/ Mô tả công việc:

§ Triển khai công việc, thi công công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà lắp ghép, đảm bảo công tác thi công chính xác.

§ Theo sự phân công của Chỉ huy trưởng và Bộ phận kỹ thuật của công ty.

§ Lập tiến độ và quản lý tiến độ các hạng mục được giao

§ Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư cho từng hạng mục thi công.

§ Giám sát điều phối và kiểm tra khối lượng công việc của các nhà thầu phụ, tổ đội

§ Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

§ Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu được đưa vào công trình

§ Hồi thúc đội thi công làm việc để đảm bảo tiến độ xây dựng

§ Làm hồ sơ nghiệm thu công trình bao gồm vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc và nghiệm thu hoàn thành.

§ Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý cấp trên

III/ Yêu cầu ứng viên:

§Nam: Từ 25-45 tuổi

§ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc, kỹ sư cầu đường - đường bộ và các ngành liên quan.

§ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

§ Biết sử dụng phần mềm văn phòng: Ms Office, Autocad; Etabs

§ Trình độ tiếng Anh khá: có thể đọc hiểu bản vẽ chuyên ngành;

§ Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao;

§ Linh hoạt, nhạy bén trong việc xử lý tình huống, nắm bắt vấn đề;

§ Chịu khó, nhanh nhẹn, hòa đồng với tập thể.

VI/

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III/ Yêu cầu ứng viên:

§Nam: Từ 25-45 tuổi

§ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc, kỹ sư cầu đường - đường bộ và các ngành liên quan.

§ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

§ Biết sử dụng phần mềm văn phòng: Ms Office, Autocad; Etabs

§ Trình độ tiếng Anh khá: có thể đọc hiểu bản vẽ chuyên ngành;

§ Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao;

§ Linh hoạt, nhạy bén trong việc xử lý tình huống, nắm bắt vấn đề;

§ Chịu khó, nhanh nhẹn, hòa đồng với tập thể.

VI/ Quyền lợi

§ Mức lương: Thỏa thuận

§ Đóng BHXH theo quy định của luật Bảo hiểm;

§ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

§ Bảo hiểm tai nạn 24/24;

§ Hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, 30/4, 1/5; Quốc khánh…)

§ Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

§ Chế độ đào tạo khi có nhu cầu;

Tại Công Ty CP Xây Dựng A&C Thì Được Hưởng Những Gì

§ Mức lương: Thỏa thuận

§ Đóng BHXH theo quy định của luật Bảo hiểm;

§ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

§ Bảo hiểm tai nạn 24/24;

§ Hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, 30/4, 1/5; Quốc khánh…)

§ Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

§ Chế độ đào tạo khi có nhu cầu;

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng A&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin