Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty CP Xây Dựng A&C
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
I/ Thông tin chung:
Vị trí công việc: Kỹ sư giám sát xây dựng
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7 hàng tuần, tăng ca theo yêu cầu công việc
Bộ phận: Kỹ thuật
Địa điểm làm việc: Công trình ở tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Khánh Hòa, Tây Ninh…
II/ Mô tả công việc:
§ Triển khai công việc, thi công công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà lắp ghép, đảm bảo công tác thi công chính xác.
§ Theo sự phân công của Chỉ huy trưởng và Bộ phận kỹ thuật của công ty.
§ Lập tiến độ và quản lý tiến độ các hạng mục được giao
§ Bóc tách khối lượng, lập phiếu yêu cầu vật tư cho từng hạng mục thi công.
§ Giám sát điều phối và kiểm tra khối lượng công việc của các nhà thầu phụ, tổ đội
§ Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật
§ Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu được đưa vào công trình
§ Hồi thúc đội thi công làm việc để đảm bảo tiến độ xây dựng
§ Làm hồ sơ nghiệm thu công trình bao gồm vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc và nghiệm thu hoàn thành.
§ Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý cấp trên
III/ Yêu cầu ứng viên:
§Nam: Từ 25-45 tuổi
§ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc, kỹ sư cầu đường - đường bộ và các ngành liên quan.
§ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
§ Biết sử dụng phần mềm văn phòng: Ms Office, Autocad; Etabs
§ Trình độ tiếng Anh khá: có thể đọc hiểu bản vẽ chuyên ngành;
§ Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao;
§ Linh hoạt, nhạy bén trong việc xử lý tình huống, nắm bắt vấn đề;
§ Chịu khó, nhanh nhẹn, hòa đồng với tập thể.
VI/
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
VI/ Quyền lợi
§ Mức lương: Thỏa thuận
§ Đóng BHXH theo quy định của luật Bảo hiểm;
§ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;
§ Bảo hiểm tai nạn 24/24;
§ Hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, 30/4, 1/5; Quốc khánh…)
§ Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
§ Chế độ đào tạo khi có nhu cầu;
Tại Công Ty CP Xây Dựng A&C Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng A&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
