Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát công trường

- Thiết lập, kiểm soát & giám sát tiến độ thi công. Báo cáo tiến độ

- Kiểm tra an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn và quy định của khách hàng và địa phương

- Tổ chức công việc và phối hợp hàng ngày với nhà thầu / nhà thầu phụ

- Kiểm tra và phát hành danh mục lỗi

- Kiểm tra và theo dõi việc sửa chữa lỗi

- Xúc tiến cũng như kiểm soát quá trình Vận hành thử và các hồ sơ hoàn công

- Phân tích rủi ro trong quá trình thi công, và đưa ra biên pháp kiểm soát

- Thực hiện các hồ sơ chất lượng

- Kiểm soát khối lượng thi công thực tế của Nhà thầu / nhà thầu phụ

- Báo cáo lên Quản lý xây dựng và Quản lý Dự án

- Những công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh Nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm giám sát MEP các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở dân dụng,...

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Nhiệt Điện Lạnh, Công nghệ Thông tin, v.v..

• Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Word, MS Excel,...

• Khả năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt.

• Thích ứng nhanh công việc, năng động, nhiệt huyết.

• Có thể đi công tác khi có yêu cầu.

• Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh (lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định Pháp luật Việt Nam;

- Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển;

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định;

- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin