Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

Giáo viên Unity

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát công trường
- Thiết lập, kiểm soát & giám sát tiến độ thi công. Báo cáo tiến độ
- Kiểm tra an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn và quy định của khách hàng và địa phương
- Tổ chức công việc và phối hợp hàng ngày với nhà thầu / nhà thầu phụ
- Kiểm tra và phát hành danh mục lỗi
- Kiểm tra và theo dõi việc sửa chữa lỗi
- Xúc tiến cũng như kiểm soát quá trình Vận hành thử và các hồ sơ hoàn công
- Phân tích rủi ro trong quá trình thi công, và đưa ra biên pháp kiểm soát
- Thực hiện các hồ sơ chất lượng
- Kiểm soát khối lượng thi công thực tế của Nhà thầu / nhà thầu phụ
- Báo cáo lên Quản lý xây dựng và Quản lý Dự án
- Những công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh Nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm giám sát MEP các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở dân dụng,...
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Nhiệt Điện Lạnh, Công nghệ Thông tin, v.v..
• Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Word, MS Excel,...
• Khả năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt.
• Thích ứng nhanh công việc, năng động, nhiệt huyết.
• Có thể đi công tác khi có yêu cầu.
• Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh (lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định Pháp luật Việt Nam;
- Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển;
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 395 Nguyễn Huy Chương, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-unity-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job297408
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm