Tuyển Giáo viên Unity Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

.2 Kỹ sư cơ, điện

· Mô tả công việc :

- Lập phương án thi công công trình.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, phát hiện kịp thời các sai sót và báo cáo lên CHT/GĐDA dự án để thực hiện điều chỉnh.

- Bóc tách khối lượng vật tư, kiểm soát khối lượng công việc, vật tư ngoài công trường, ra kế hoạch vật tư chuẩn bị cho lắp đặt.

- Tổ chức chạy thử hệ thống nội bộ và nghiệm thu với Tổng thầu, Chủ đầu tư.

- Hỗ trợ làm hồ sơ chất lượng.

- Làm hồ sơ và tiến hành các thủ tục nghiệm thu hợp đồng giao khoán nhân công.

- Làm hồ sơ và tiến hành các thủ tục nghiệm thu khối lượng, chất lượng nội bộ; nghiệm thu với tổng thầu và Chủ đầu tư.

- Lập nhật ký thi công hàng ngày.

- Báo cáo về CHT/GĐDA trong cuộc họp giao ban hàng tuần.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của CHT/GĐDA, Trưởng, Phó Ban và lãnh đạo cấp trên giao.

· Quyền hạn:

- Chỉ đạo kỹ thuật hiện trường.

- Trực tiếp quản lý về số lượng và lập kế hoạch công việc, lập phiếu giao việc cho đội công nhân hoặc đội thi công theo tiến độ công trình.

- Chủ trì cuộc họp điều độ sản xuất vào đầu hoặc cuối ngày làm việc, cùng với Bộ phận giám sát công trường và đại diện nhà thầu thi công, để kiểm điểm các công việc trong ngày, xử lý các vướng mắc và phân công công việc cho ngày tiếp theo.

Các yêu cầu:

· Trình độ: Đại học trở lên

· Chuyên môn: Chuyên ngành kỹ thuật; có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng.

· Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

· Kỹ năng: vi tính văn phòng, thông thạo tiếng anh, làm việc nhóm tốt.

· Khả năng: Giao tiếp, quan hệ khách hàng, quản lý nhân sự.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai