Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Pax Sky, 63

- 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các thiết kế sáng tạo và thu hút nhằm cải thiện các chỉ số quảng cáo như CTR, conversion rate, và engagement rate trên các kênh digital (facebook, google, tiktok...)
Tối ưu hóa thiết kế để phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng nền tảng truyền thông, đảm bảo hiệu quả tối đa cho các chiến dịch của team Growth Marketing.
Hỗ trợ video editor trong việc triển khai dựng Video truyền thông sản phẩm
Kết hợp hình ảnh 3D với đồ họa tĩnh/motion graphic để tạo sự khác biệt và thu hút trong các chiến dịch.
Làm việc cùng team Growth Marketing để hiểu rõ yêu cầu chiến dịch, định hướng thương hiệu và đối tượng khách hàng.
Tham gia đóng góp ý tưởng thiết kế sáng tạo cho các dự án quảng cáo với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, After Effects, Indesign, Adobe Premiere,...).
Biết dựng nhân vật 3D là 1 lợi thế.
Biết cách tối ưu hình ảnh và nội dung để gia tăng nhận diện thương hiệu và tỷ lệ chuyển đổi.
Hiểu biết về thiết kế cho các nền tảng digital, bao gồm kích thước, quy chuẩn, và xu hướng thiết kế.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm các dự án tài chính/ngân hàng.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển chuyên môn với tốc độ tăng trưởng của công ty theo thời đại số 4.0;
Được thể hiện năng lực và chịu trách nhiệm với công việc được giao;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến;
Được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm và các phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước và của Công ty;
Được chăm sóc sức khỏe như mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ;
Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi (teambuilding, sinh nhật...) theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Pax Sky - số 63 -65 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng

