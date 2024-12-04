Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Nhà xưởng E3, lô CN4
- 1 KCN Yên Phong IIc Tam Giang, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
Tổ chức, thực hiện các kế hoạch đào tạo
Điều hành, cập nhật hệ thống lương thưởng, đãi ngộ
Xây dựng, giám sát, đánh giá hệ thống quản trị
Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng lắng nghe
Kỹ năng đa nhiệm
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng giao tiếp
Ưu tiên ứng viên biết tiến Trung
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13
Đóng bảo hiểm
Nghỉ lễ tết
Tăng lương theo quý, năm hoặc theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
