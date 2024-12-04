Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Nhà xưởng E3, lô CN4

- 1 KCN Yên Phong IIc Tam Giang, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
Tổ chức, thực hiện các kế hoạch đào tạo
Điều hành, cập nhật hệ thống lương thưởng, đãi ngộ
Xây dựng, giám sát, đánh giá hệ thống quản trị
Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng lắng nghe
Kỹ năng đa nhiệm
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
Kỹ năng giao tiếp
Ưu tiên ứng viên biết tiến Trung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13
Đóng bảo hiểm
Nghỉ lễ tết
Tăng lương theo quý, năm hoặc theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng E3, Lô CN4-1 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

