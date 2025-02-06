Tuyển Hành chính nhân sự Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

- Tuyển dụng:

• Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty

• Liên hệ, tìm kiếm, lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp bố trí phỏng vấn.

• Lập báo cáo đo lường hiệu quả của các hoạt động tuyển dụng hàng tháng

- Nhân sự:

• Xây dựng định biên nhân sự và quản lý ngân sách nhân sự

• Quản lý lao động về chính sách tuân thủ pháp luật và hành động liêm chính. Tham gia thực hiện lập quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

• Xây dựng và thực hiện các hoạt động phúc lợi cho Người lao động trong Công ty (company trip, khám sức khỏe định kỳ, hoạt động nội bộ cho các ngày lễ 8/3, 20/10,…..)

- Hành chính:

• Thực hiện công tác liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty.

• Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản hành chính.

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn tài sản, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.