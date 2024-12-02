Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đảm bảo công tác giao nhận và lưu trữ các hồ sơ, công văn, tài liệu đến/đi ở dự án theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
Soạn thảo văn bản, hỗ trợ dịch các tài liệu khi có yêu cầu.
Phổ biến các quy định, quy chế, các chính sách phúc lợi nhân sự của Công ty đến Ban chỉ huy.
Hỗ trợ công tác tiếp đón Nhân sự mới tại dự án.
Quản lý các vật dụng, nhà ở của Ban chỉ huy, trang thiết bị văn phòng.
Tổng hợp chi phí xăng xe của dự án.
Chăm lo đời sống Ban chỉ huy Công trường.
Một số công việc liên quan đến báo cáo, thống kê khác.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống nhanh, hiệu quả.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Có tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao và tổ chức công việc khoa học.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ thời gian làm việc.
Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty xây dựng (điểm cộng).
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Được cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ/ thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc.
Môi trường quốc tế (100% dự án FDI), cơ hội phát triển cao.
Được tham dự các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI