Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Pham Ngoc Thach Str., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
[Key Responsibility]
[Job detail]
■ Attractive Points
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- One of these two
① More than 5 years of experience in store development in the real estate industry or cafe, shopping center, etc.
② More than 5 years of experience in being involved in tenant leasing.
- Bachelor's degree
- English Intermediate
- Having a connection with PIC of shopping centers like BIG C, Vincom Center, Central...etc
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
[What you will be offered]
‐ Salary: 15,000,000 - 30,000,000 VND.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
