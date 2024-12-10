Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sài Gòn Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP HCM., Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng:

Tư vấn, giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về bảo hiểm của công ty.

Thực hiện soạn thảo, quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, giấy tờ, thủ tục liên quan.

Xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, thanh toán hợp đồng của khách hàng.

- Xây dựng, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên các phòng ban nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất và đưa ra giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng.

- Mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội mang sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng.

- Xây dựng hình ảnh cá nhân trên các trạng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok nhằm thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu cho Công ty.

- Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng và khách hàng tham dự nhằm tăng cơ hội chốt hợp đồng.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20 – 45 tuổi.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu.

Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp.

Tinh thần làm việc cầu tiến, chịu được áp lực, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.

Tại Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng từ 5.000.000 + hoa hồng 40% (thưởng theo doanh thu, mức thu nhập từ 20.000.000 trở lên).

Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.

Được tham gia nhiều khóa đào tạo bổ ích về kiến thức và kỹ năng mềm.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

Có cơ hội thăng tiến chỉ sau 6 tháng.

Địa điểm làm việc: Lầu 4 - Tòa nhà Sài Gòn Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP HCM.

Thời gian làm việc:Thứ 2 – Thứ 6 (08h30 - 12h00, 13h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin