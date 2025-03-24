Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH TMDV Happy Dream Real Estate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH TMDV Happy Dream Real Estate
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 198A Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Khai thác nhu cầu và tư vấn Khách hàng về sản phẩm
- Giải quyết những Thắc mắc & Hỗ trợ của Khách hàng
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng theo nguồn data có sẵn
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Báo cáo hiệu quả công việc
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi 18-28
- Làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm
- Không cần kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc ).
Tại Công Ty TNHH TMDV Happy Dream Real Estate Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 6 - 10 triệu + Thưởng + % Hoa hồng+ Phụ cấp
- Hoa hồng 6% /hợp đồng. Tổng thu nhập 20 – 80 triệu/tháng .
- Được hỗ trợ 100% chi phí Marketing theo từng tuần.
- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
- Đặc biệt: Sếp trẻ, vui tính, đồng nghiệp hòa đồng.
- Địa điểm làm việc: 198A Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
- Thời gian làm việc - Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08 đến 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Happy Dream Real Estate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
