Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Colorbook làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152/30 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Colorbook là Công ty tiên phong trong lĩnh vực in nhanh Kỹ thuật số cao cấp tại Việt Nam. Với hơn 12 năm hoạt động, Colorbook đã trở thành cái tên quen thuộc chuyên in và sản xuất photobook, in ảnh, ảnh treo tường… cho các Studio, Photographer và khách hàng toàn Việt Nam & Nước ngoài. Để phát triển và cải thiện các dịch vụ bán hàng cho khách sỉ, Colorbook đang chiêu mộ 01 nhân viên Xử Lý Đơn Hàng với thông tin như sau:

Colorbook

Tiếp nhận các đơn hàng:

Nhận thông tin đơn hàng được phân bổ từ team.

Kiểm tra và ghi chép thông tin đơn hàng vào hệ thống quản lý.

Tải hình và chép file lên hệ thống dữ liệu in ấn.

Kiểm tra chất lượng hình và file ảnh in trước khi in.

Sàng lọc và chọn sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Xác nhận phương thức thanh toán và địa chỉ nhận hàng.

Cập nhật thông tin về thời gian lấy và giao hàng.

Thu và xuất hóa đơn cho khách hàng khi cần.

Theo dõi tiến độ đơn hàng:

Theo dõi vận đơn, bao gồm vị trí đơn hàng, thời gian dự kiến giao hàng, và tình trạng giao hàng.

Kiểm tra và theo dõi công nợ của khách hàng phụ trách.

Thực hiện các thủ tục liên quan:

Thu hồi, bảo hành sản phẩm.

Phối hợp với đơn vị vận chuyển bên ngoài.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng:

Liên hệ khách hàng để hỏi về trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

Giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm, quy trình sản xuất, quá trình đóng gói và giao hàng.

Một số công việc khác:

Xử lý chứng từ và hóa đơn liên quan đến hàng hóa.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của doanh nghiệp.

Hỗ trợ các công việc ở cửa hàng và team sale khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Cá nhân:

Tuổi: 20-25 tuổi.

Giới tính: nữ.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Trung thực, chủ động và nhanh nhẹn.

Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Yêu cầu Chuyên môn:

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

Có kinh nghiệm về bán hàng, chăm sóc khách hàng, telesale, xử lý đơn hàng trong lĩnh vực bán lẻ.

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan đến kinh doanh, marketing, bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu Kỹ năng:

Biết sử dụng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel).

Quản lý, sắp xếp công việc, làm việc khoa học.

Khả năng học hỏi và sử dụng công nghệ tốt.

Giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và bằng văn bản.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán mạnh mẽ.

Linh hoạt xử lý vấn đề và ra quyết định.

Làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Colorbook Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

Quà tặng các dịp Lễ Tết, khen thưởng dự án, đơn hàng.

Được đào tạo bài bản về công việc và kỹ năng trong quá trình làm việc.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Mỗi năm review lương 1 lần (hoặc hơn, tuỳ vào tinh thần và kết quả làm việc).

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường làm việc cởi mở, lành mạnh, đội ngũ trẻ, tôn trọng ý kiến các thành viên, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Colorbook

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin