Tuyển Hành chính tổng hợp Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 352 - 354 - 356 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

- Cập nhật thủ tục, quy trình tiếp nhận làm visa từ Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán các nước liên quan đến sản phẩm du lịch công ty đang khai thác.

- Truyền tải phổ biến thông tin cần thiết về thủ tục visa đến bộ phận kinh doanh và các bộ phận liên quan.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng từ bộ phận kinh doanh chuyển giao.

- Đại diện công ty làm việc với các bộ phận tiếp nhận visa của Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán các nước liên quan để làm Visa cho khách.

- Công việc được hỗ trợ và hướng dẫn dưới sự sắp xếp của Trưởng phòng visa.

- Yêu cầu giỏi Tiếng Anh, có kinh nghiệm về quy trình thủ tục làm Visa các nước Âu - Mỹ - Úc và một số nước Đông Nam Á ít nhất 2 năm.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn.

- Nam/nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kinh tế ...

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Đọc hiểu và viết tốt tiếng Anh.

- Có thể đi công tác bên ngoài đến các LSQ/ĐSQ để làm thủ tục.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN, BH Sức Khỏe...)

- Ngoài mức lương như thỏa thuận, mỗi tháng nhân viên đều được thưởng phần trăm hoa hồng từ số khách hoàn tất Visa.

- Chế độ nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty và hoàn toàn miễn phí.

- Được tham gia các sản phẩm du lịch công ty đang khai thác.

- Được đào tạo bài bản từ đội ngũ Quản lý trẻ, năng động, nhiều kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên giao tiếp, trao đổi cùng các bộ phận tại Đại Sứ/Lãnh Sự Quán.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến lê vị trí cao tại Phòng Visa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel

