Tuyển Hành chính tổng hợp Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel
- Hồ Chí Minh:
- 352
- 354
- 356 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Cập nhật thủ tục, quy trình tiếp nhận làm visa từ Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán các nước liên quan đến sản phẩm du lịch công ty đang khai thác.
- Truyền tải phổ biến thông tin cần thiết về thủ tục visa đến bộ phận kinh doanh và các bộ phận liên quan.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng từ bộ phận kinh doanh chuyển giao.
- Đại diện công ty làm việc với các bộ phận tiếp nhận visa của Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán các nước liên quan để làm Visa cho khách.
- Công việc được hỗ trợ và hướng dẫn dưới sự sắp xếp của Trưởng phòng visa.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn.
- Nam/nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kinh tế ...
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Đọc hiểu và viết tốt tiếng Anh.
- Có thể đi công tác bên ngoài đến các LSQ/ĐSQ để làm thủ tục.
Tại Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel Thì Được Hưởng Những Gì
- Ngoài mức lương như thỏa thuận, mỗi tháng nhân viên đều được thưởng phần trăm hoa hồng từ số khách hoàn tất Visa.
- Chế độ nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty và hoàn toàn miễn phí.
- Được tham gia các sản phẩm du lịch công ty đang khai thác.
- Được đào tạo bài bản từ đội ngũ Quản lý trẻ, năng động, nhiều kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại nước ngoài.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên giao tiếp, trao đổi cùng các bộ phận tại Đại Sứ/Lãnh Sự Quán.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến lê vị trí cao tại Phòng Visa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Châu Âu - Euro Travel
