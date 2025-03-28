Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Thông tin chung:

Hana Kim Bách Nguyên đang tìm kiếm Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng năng động, nhiệt huyết, có đam mê với ngành làm đẹp. Nếu bạn yêu thích tư vấn, mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng

Nhiệm vụ chính:

1. Tư vấn sản phẩm:

- Tại showroom: Hiểu rõ về mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, liệu trình chăm sóc da để tư vấn chuyên sâu, chính xác.

- Trên các kênh online (Zalo, website, fanpage, Shopee): Báo giá, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.

2. Chăm sóc khách hàng: Giới thiệu các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

3. Hỗ trợ marketing:Hỗ trợ quay video, chụp hình sản phẩm phục vụ truyền thông.

4. Theo dõi kết quả:Đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng, đề xuất cải thiện dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi trở lên.

· Học vấn: Tốt nghiệp loại khá, giỏi đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.

· Tố chất & Kỹ năng:

o Hoạt ngôn, thân thiện, không nói giọng địa phương.

o Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.

o Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm cao.

o Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.

o Đam mê chinh phục doanh số, có khả năng bán hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Từ 8 - 15 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực). Hana Kim Bách Nguyên luôn cố gắng mang đến mức thu nhập tương xứng với những cống hiến và đóng góp của bạn.

· Thưởng & Phúc lợi:

o Xét tăng lương theo năng lực.

o Lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.

o Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

o Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định công ty.

· Cơ hội phát triển:

o Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn.

o Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Junior → Senior → Team Leader → Manager.

· Môi trường làm việc:

o Được trang bị máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc.

o Được chủ động đề xuất, thực hiện ý tưởng sáng tạo.

o Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

o Văn phòng hiện đại, sạch đẹp.

· Hoạt động nội bộ:

o Team-building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

